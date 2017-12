RIO DE JANEIRO - A jovem Karolayne Nunes de Almeida Alves, de 19 anos, que foi baleada no Complexo do Alemão, na noite do último sábado, 2, permanece internada em estado grave no CTI do Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, zona sul do Rio. Grávida de seis meses, ela perdeu o bebê.

Karolayne foi atingida por dois disparos no abdômen durante troca de tiros ocorrida na localidade conhecida como comunidade da Fazendinha. Ela foi socorrida ainda na noite de sábado e passou por cirurgia no Miguel Couto.

Segundo o comando da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), não houve registro de confronto envolvendo policiais da unidade neste fim de semana nem o comando foi acionado para intervir em qualquer ocorrência de tiroteio na região.