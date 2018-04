Secretaria de Segurança e Ministério Público fazem operação contra milícia no Rio

A Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro (SESEG) realiza na manhã desta quinta-feira, 19, uma operação em Nova Iguaçu, na baixada fluminense, para cumprir 22 mandados de prisão preventiva contra integrantes de uma milícia que atua em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. Também foram expedidos 29 mandados de busca e apreensão.

Batizada de “Operação Negócios paralelos”, a ação conta com o apoio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e de Inquéritos Especiais (DRACO/IE) e do Ministério Público do Rio de Janeiro.

As investigações da Draco/IE tiveram início em junho do ano passado, após milicianos da comunidade KM 32, em Nova Iguaçu, atirarem contra policiais militares. Na época, foram apreendidos no local 15 veículos com placas clonadas, 4 armas de fogo, rádios comunicadores e coletes à prova de balas utilizados pelos criminosos.

Segundo o governo, as investigações indicam que o líder da organização criminosa é Danilo Dias Lima, conhecido como Tandera. A milícia ganha dinheiro na região através da cobrança de “taxa de segurança”, monopólio da distribuição de cigarro contrabandeados, exploração da distribuição clandestina de TV a cabo e comercialização de botijões de gás.

Entre os pedidos de prisão, há três mandados para três mortos durante uma ação da Polícia Civil que prendeu 159 pessoas em uma festa no Sítio Três Irmãos, no último dia 7 em Santa Cruz. Os integrantes foram identificados como Anderson Santos, conhecido como Cheetos; Márcio Martins, o Tui, e Felipe Oliveira, vulgo Cumbaca. Os três atuavam como seguranças do líder da organização criminosa.