Pose na praia

Já imaginou hoje encontrar a Ponta da Praia em Santos (SP) assim tão vazia? E um banhista com um macacão listrado desses em vez das atuais sunga e bermuda? A foto abaixo foi enviada por Paulo Giordano Neto e mostra seu avô materno, João Pansera. Infelizmente, Paulo não tem informações sobre a data em que a imagem foi feita, mas uma coisa é certa: a foto é típica de um lambe-lambe. Repare, por exemplo, na moldura irregular e, principalmente, na marca escura no canto esquerdo do alto. É provável que ela tenha surgido por causa do pregador usado pelos profissionais de antigamente para pendurar a foto para que secasse.

