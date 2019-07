Moradores do Jardim dos Lagos criticam recapeamento em ruas de paralelepípedos

SÃO PAULO – Moradores do Jardim dos Lagos na região do Guarapiranga pedem a interrupção de obras para recapeamento de ruas de paralelepípedos no bairro. Embora a prefeitura alegue que o programa ocorre para restabelecer as condições funcionais da malha viária, parte da população avalia a perda histórica e prejuízos ambientais.

“É um crime ambiental premeditado. Estão asfaltando trechos ainda em paralelepípedo. As obras estão sendo realizadas na avenida Doutor Arthur Cordeiro com a praça Elida Fontanesi Gagliardi, área de proteção de mananciais”, disse o morador Werner Sönksen.

Um grupo de moradores destacou ainda que não há sinalização sobre a obra, como custo e autorizações ambientais.

“A obra está sendo realizada justamente ao lado da Favela invasora de área publica, anteriormente já objeto de denuncia, e ao lado do córrego que alimenta a Represa do Guarapiranga, sem qualquer proteção das águas que ali passam. O córrego esta com a água branca”, afirmou o morador.

“Falaram que vão asfaltar o entorno da Praça dos Lagos, o último trecho ainda de paralelepípedos da nossa reserva de mananciais”, reforçou Sönksen.

A Secretaria Municipal de Subprefeituras informa que o Programa Asfalto Novo tem por objetivo restabelecer as condições funcionais da malha viária do Município de São Paulo. Os serviços compreendidos são de recapeamento, drenagem e estruturas.

A Secretaria esclarece que a avenida Doutor Arthur Cordeiro passou por vistoria e avaliação antes de iniciadas as obras de recapeamento.

“A área, antes pavimentada com paralelepípedo, sofreu desgaste com o passar do tempo e foram feitos diversos remendos no asfalto, deixando-o irregular e propício a causar acidentes, principalmente em dias chuvosos, quando o piso fica escorregadio. Além disso, há o prejuízo na circulação de veículos por causa de vibrações, trepidações e falta de aderência. As obras de recapeamento estão sendo realizadas em uma via já existente e sem nenhuma ocorrência de conduta lesiva ao meio ambiente”, destacou a nota.

Veja também: Motoristas reclamam de placas de sinalização encobertas por árvores na zona oeste de SP. A Subprefeitura da Lapa informou que realizou vistoria no local.

Na Rua Nova York, na altura do número 520, no Brooklin Paulista, na zona sul, moradores se queixam de carros estacionados irregularmente em cima de calçadas, inclusive carros oficiais.

“Eu já perdi as contas de quantas vezes eu denunciei e documentei a existência de carros se utilizando da calçada em benefício de um estabelecimento comercial em detrimento do pedestre, que precisa andar pela rua”, disse o morador Mauro Gamero.

A Subprefeitura Pinheiros informa que realizou vistoria no local, a fim de verificar a obstrução do passeio público.

