Pintores com a boca e os pés doam 79 quadros para ajudar famílias do sertão nordestino na pandemia

Ouça essa reportagem com Audima no player acima ou acompanhe a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda.

Uma campanha da APBP Brasil (Associação dos Pintores com a Boca e os Pés) e da

ONG Amigos do Bem arrecada recursos para famílias do sertão nordestino que estão em situação crítica de vulnerabilidade e miserabilidade por causa da pandemia de covid-19.

Na ação, 34 artistas com deficiência, muitos já consagrados no Brasil e no mundo, com obras expostas nas principais galerias internacionais, doaram 79 telas para venda, com a renda totalmente repassada à campanha.

A ideia partiu do pintor Marcelo Cunha, estimulado por uma atividade no começo da pandemia, batizada de ‘Desafios’, criada pela

Association of Mouth and Foot Paiting Artists of The World (AMFPA) – com sede em Shaan, no principado de Liechtenstein, no centro da Europa – para manter a motivação aos pintores e também incentivar novos artistas que ainda estão descobrindo o talento para a pintura com a boca e os pés. Cunha sugeriu a doação das telas produzidas durante o desafio, proposta que a diretora da APBP, Paola Manograsso, levou à ONG Amigos do Bem e resultou na ação solidária.

A lista de artistas e obras está na página oficial do projeto (clique aqui). A campanha também tem um vídeo apresentado pela atriz Denise Fraga. O filme e o website foram criados pela agência Babel-Azza.

