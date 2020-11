Após assassinato de João Alberto, Carrefour anuncia fundo de R$ 25 milhões de combate ao racismo

O Carrefour anunciou nesta segunda-feira, 23, que irá criar um fundo com aporte inicial de R$ 25 milhões para promover a inclusão racial e social de negros e combater o racismo no Brasil. O valor é adicional à doação já anunciada de todo o valor arrecadado pela rede no dia 20 de novembro para as mesmas iniciativas depois de morte de João Alberto Silveira Freitas em uma das lojas da rede em Porto Alegre.

Leia Também Unidade do Carrefour onde João Alberto foi morto reabre com movimento baixo e marcas de protesto

O plano de trabalho do fundo será anunciado na quinta-feira, 25. “Sabemos que não podemos reparar a perda da vida do senhor João Alberto. Este movimento é o primeiro passo da empresa para que o combate ao preconceito e racismo estrutural, que é urgente no Brasil, ganhe ainda mais força e apoio da sociedade. Acreditamos que poderemos evoluir e contribuir para a construção de uma sociedade mais inclusiva e igualitária”, afirmou em nota Noël Prioux, CEO do Grupo Carrefour Brasil. O texto também afirma que a empresa está se reunindo com entidades representativas que defendem a igualdade racial no Brasil.

João Alberto Silveira Freitas foi espancado e morto por dois homens brancos em uma unidade do supermercado Carrefour no bairro Passo D'Areia, na zona norte de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, na noite de quinta-feira, 19, véspera do Dia da Consciência Negra. Um dos agressores era segurança do local e o outro, um policial militar temporário. Eles foram presos em flagrante.