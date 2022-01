Após fortes chuvas, estrutura de prédio em BH cede e moradores são retirados

A estrutura de um prédio em Belo Horizonte começou a ceder na manhã deste domingo, 9, após fortes chuvas atingirem a capital e todo o Estado. O edifício fica no bairro Buritis, região oeste da cidade. Em fotos e videos publicados nas redes socias, é possível ver parte do muro desabar. A prefeitura informou que o Corpo de Bombeiros foi acionado por um dos moradores e que não há vítimas. Por questões questões de segurança, os moradores foram orientados a desocupar o edifício no início da manhã.

Após avaliação estrutural no local, a Defesa Civil constatou e informou que não há prejuízos para as estruturas do prédio. Os moradores poderão permanecer no local, embora algumas partes da estrutura continuarão interditadas, como garagem e da quadra esportiva.

Segundo a Defesa Civil, Belo Horizonte registra um volume de chuva significativo o que potencializa ocorrências de risco geológico em toda cidade. “É muito importante que as pessoas redobrem suas atenções, observem sinais que possam evidenciar o risco de colapso de muros e moradias, deslizamentos de encostas e, principalmente, não permaneçam nesses locais e procurem um local seguro”, comunicou o órgão.

Além do acidente com os turistas de Capitólio, desde a tarde de sexta-feira, 7, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais atendeu a outros chamados provocados pelas chuvas no Estado, como o dique de barragem próxima a Belo Horizonte que transbordou também no sábado e atingiu a região da BR-040, além de deslizamentos e pessoas ilhadas.