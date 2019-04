Bolsonaro e Doria elogiam policiais que deixaram 11 mortos em Guararema

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) e o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), elogiaram nesta quinta-feira, 4, a ação dos policiais contra uma quadrilha que atacou na madrugada duas agências bancárias em Guararema, região metropolitana da São Paulo, que deixou aos menos 11 suspeitos mortos.

Em sua conta no twitter, Bolsonaro parabenizou os policiais das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) pela ação.

766E3C01-53A8-483E-9B06-CCE0C7108013 Parabéns aos policiais da Rota (PM-SP) pela rápida e eficiente ação contra 25 bandidos fortemente armados e equipados que tentaram assaltar dois bancos na cidade de Guararema e ainda fizeram uma família refém. 11 bandidos foram mortos e nenhum inocente saiu ferido. Bom trabalho! E0EAB005-9061-4B3D-86B9-AEB61693E313 Jair Bolsonaro

Em vídeo divulgado no twitter, Doria também saudou os policiais e o comando da Polícia Militar de São Paulo pela operação realizada. "Quem deve ter vergonha do que fazem são os bandidos. São os policiais militares e civis que diariamente saem de suas casas, deixam suas famílias preocupadas para defender vidas e o nosso patrimônio", disse Doria.

Parabéns aos policiais e ao comando da PM de São Paulo pela ação realizada hoje em Guararema na defesa dos cidadãos de bem. pic.twitter.com/zzLMCD9dal — João Doria (@jdoriajr) 4 de abril de 2019

Saldo dos ataques em Guararema

Além dos 11 suspeitos mortos, a Polícia também prendeu um dos homens envolvidos na tentativa de assalto de agências do Banco do Brasil e do Santander em Guararema. O ataque com explosivos nos caixas eletrônicos, seguido de um intenso tiroteio, provocou a interdição de ruas e o fechamento do comércio na cidade com pouco mais de 28 mil habitantes. De acordo com o Ministério Público, o grupo era monitorado pela Promotoria há 9 meses.