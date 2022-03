Petrópolis volta a ter chuva forte e áreas inundadas

RIO - Pouco mais de um mês depois da tempestade que deixou pelo menos 233 mortos em Petrópolis, voltou a chover forte na região na tarde deste domingo,20. Vídeos feitos pela população mostram já várias áreas inundadas no centro da cidade, entre elas as ruas da Imperatriz , do Imperador e Teresa.

O maior registro pluviométrico até agora é de 207.8 mm em 4 horas; o total esperado para o mês de março era de cerca de 240 milimetros. A previsão é de que a chuva continue nos próximos dias.

Desde que começou a chover, por volta das 14h, a Defesa Civil já acionou o segundo toque das sirenes, cujo objetivo é mobilizar a população que vive em áreas de risco. A recomendação é que essas pessoas se desloquem para locais seguros. Existem, em toda a cidade, 19 pontos de apoio já estruturados para receber os deslocados, segundo a prefeitura de Petrópolis. O prefeito, Rubens Bomtempo, criou um quartel general para o gerenciamento da crise na sede da Defesa Civil. Até agora, não há registro de mortos ou feridos.

“No momento, temos chuva forte e existe a previsão de mais chuva para as próximas horas”, afirmou o secretário de defesa civil de Petrópolis, Gil Kempers, em entrevista à Globonews. “É importante que a população que está em segurança não tente se locomover agora.”

Segundo nota oficial, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio (CBMERJ) já foi acionado para cinco ocorrências na cidade, entre elas salvamento de pessoas ilhadas e uma ameaça de deslizamento, na Rua 24 de maio, sem vítimas.

Em 15 de fevereiro, uma forte tempestade provocou o deslizamento de encostas e casas, matando 233 pessoas; a maior tragédia já ocorrida na cidade. Ainda há quatro pessoas desaparecidas e 700 desabrigadas. Naquele dia, em seis horas, foram registrados 259 milímetros de chuva, mais do que era esperado para todo o mês de fevereiro.

“Isso que se chama gestão urbana não existe em São Paulo, não existe no Rio e, certamente, não existe em Petrópolis”, afirma o professor Adacto Ottoni, do departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UERJ. “Trabalhamos sempre em cima das tragédias e botamos a culpa no aquecimento global; e as obras de engenharia necessárias simplesmente não são feitas. Existe solução, mas falta vontade política.”

Segundo o especialista, a cidade precisa de obras urgentes de contenção de encostas e drenagem de rios que nunca foram feitas, sobretudo diante da ocupação cada vez mais desordenada das encostas da cidade. Para ele, o reflorestamento das encostas também é fundamental. “Precisamos preparar as cidades para os períodos chuvosos”, disse.