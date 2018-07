Polícia prende chefe da facção PCC no Rio

RIO - Policiais da Delegacia de Combate às Drogas (Dcod) prenderam, na madrugada desta quarta-feira, Fábio Henrique de Farias, o Tinésio, e Jenifer de Souza Lima. De acordo com a polícia, ele era o chefe do Primeiro Comando da Capital (PCC), facção criminosa de São Paulo, no Rio de Janeiro . Tinésio foi capturado na Rodoviária Novo Rio, enquanto esperava por Jenifer, que vinha de Minas Gerais com cinco quilos de pasta base de cocaína para entregar a ele.

Segundo a polícia, o traficante estava sendo monitorado há meses pela Dcod por sua ligação com traficantes das comunidades Vila dos Pinheiros, Vila do João, Baixa do Sapateiro, Morro do Timbau, Salsa e Merengue e Conjunto Esperança, todas no Complexo da Maré e dominadas pela facção Terceiro Comando Puro (TCP).

+++PF faz operação contra organização criminosa que atuava na fronteira do País

A Dcod investigava a aliança entre as organizações criminosas e constatou que Tinésio era quem fazia a conexão entre ambas. Uma de suas funções era facilitar a aquisição de armas e drogas pelos bandos. Além disso, era o responsável pelos integrantes do PCC que estão em liberdade no Rio. Mesmo com a prisão do traficante, a investigação sobre a quadrilha continua, informou a Dcod.