Temer assinará decreto e fará pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV

BRASÍLIA - A Secretaria de Comunicação da Presidência informa que mudou o formato da assinatura do Decreto de Intervenção na Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro.

Estava prevista para ocorrer uma cerimônia, mas, segundo a Secom, agora o presidente Michel Temer assinará o decreto em seu gabinete e depois fará um pronunciamento no Salão Leste do Palácio do Planalto. A Secom ainda não informou o horário da declaração de Temer.

De acordo com a assessoria, participariam da cerimônia: o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício Oliveira, além de ministros e outras autoridades.

+++ Pezão afasta secretário de Segurança e comunica intervenção às polícias do Rio

Além disso, a Secom oficializou que o presidente fará às 20h30 um pronunciamento em cadeia de rádio e TV para todo o País. Mais cedo, conforme informou o Broadcast, Temer reuniu alguns auxiliares no Palácio do Jaburu para fechar o formato do anúncio da medida. O presidente chegou no fim da manhã ao Planalto e aguarda a chegada de Pezão, que nesta manhã participou de reuniões no Rio.

Na reunião da manhã, ficou acertado também a convocação de cadeia nacional de rádio e TV para que o presidente possa explicar a medida de intervenção para a população.