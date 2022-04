Fortes chuvas deixam ao menos 8 mortos no Rio; Paraty e Angra são as mais atingidas

RIO - Os temporais que atingem o Rio de Janeiro provocaram deslizamentos de terra que deixaram pelo menos oito mortos no Estado, segundo informaram as autoridades neste sábado, 2. Os municípios de Angra dos Reis e Paraty, no litoral sul do Estado, estão entre os mais atingidos. Há ainda dez desaparecidos na região da Costa Verde fluminense, segundo relatos de parentes às autoridades. O Estado teve um dos verões com mais vítimas de chuvas nos últimos anos, com mais de 240 óbitos em Petrópolis.

Em Paraty, seis pessoas de uma família morreram soterradas no bairro de Ponta Negra. As vítimas foram a mãe Lucimar e cinco filhos: João, de dois anos, Estevão, de cinco anos, Yasmim, de oito anos, Jasmin, de 10 anos, e Luciano, de 15 anos. Um sexto filho foi resgatado com vida e levado ao Hospital Municipal, sendo transferido para o hospital de Praia Brava. Segundo a prefeitura, sete casas foram atingidas por deslizamentos, e há mais quatro feridos. O município tinha 71 famílias desalojadas até o início da tarde deste sábado.

Em Angra dos Reis, os desabamentos atingiram ao menos quatro casas no bairro Monsuaba. Uma criança morreu no deslizamento, e ainda há 10 desaparecidos, de acordo com relatos de parentes, informou a prefeitura de Angra, em nota divulgada neste sábado, 2. Cinco pessoas foram resgatadas com vida por agentes da Defesa Civil.

Houve deslizamentos de encostas em vários pontos, o que interrompeu a circulação de ônibus que ligam o centro de Angra aos bairros de Jacuecanga, Monsuaba, Ponta Leste e Conceição de Jacareí, a pedido da Secretaria Executiva de Ordem Pública e Mobilidade Urbana. Outra linhas operavam com restrições nesta manhã.

O Corpo de Bombeiros informou ter sido acionado também em socorro a vítimas de um deslizamento na Praia Vermelha, na Ilha Grande, onde também haveria soterrados. O trânsito foi totalmente interrompido em pelo menos oito trechos da BR-101, entre os quilômetros 446 e 599. Em Angra, havia dois pontos de interdição por queda de árvore e barreira. Paraty e Mangartiba também tinham pontos de interdição. A Polícia Rodoviária Federal disse que havia ainda diversos outros pontos de interdição parcial ainda não mapeados "devido à impossibilidade de acesso".

A região metropolitana do Rio também foi fortemente atingida por alagamentos, como Belford Roxo e Mesquita, onde um homem morreu eletrocutado durante as chuvas. Em Nova Iguaçu, a prefeitura chegou a decretar estágio de alerta máximo, quando há risco muito alto de enxurradas, inundações e deslizamentos por causa dos temporais. A Defesa Civil de Nova Iguaçu informou na manhã deste sábado ter atendido cerca de 50 ocorrências relacionadas às chuvas. O Hospital geral de Nova Iguaçu foi atingido por infiltrações em dois Centros de Terapia Intensiva. Os alagamentos forçaram a transferência de 13 pacientes de uma das alas para os setores de pós-operatório.

A Rodovia Presidente Dutra chegou a ser parcialmente interditada nesta madrugada, na altura de Nova Iguaçu, no quilômetro 185, devido à queda de uma árvore, informou a Polícia Rodoviária Federal.

Na capital fluminense, o Centro de Operações da prefeiturainformou na manhã deste sábado que o município entrou em estágio de atenção, diante da previsão de chuva moderada e ao volume relevante de ocorrências provocadas pelos temporais desta sexta-feira, 1º. A cidade esteve sob estágio de alerta a partir de 18h15 desta sexta, quando houve alagamentos em diferentes bairros da cidade. Cerca de 57 sirenes foram acionadas em 31 comunidades, de acordo com o Centro de Operações Rio.

Apesar do alerta, os órgãos orientam que a população pode seguir a rotina normalmente. No entanto, pede atenção aos moradores das regiões mais afetadas para ficar atentos às atualizações dos canais de comunicação, além de se cadastrar no serviço de alertas da Defesa Civil via SMS.

Em sua conta oficial do Twitter, o prefeito do Rio Eduardo Paes (PSD) compartilhou um vídeo apontando algumas regiões que ainda precisam de atenção redobrada. “Meu pedido para vocês é: fiquem atentos, se puderem evitar fazer deslocamento desnecessário, a gente agradece”, ressaltou.

Ainda devemos ter um dia de chuvas. À princípio a previsão é de chuvas fracas a moderadas. Alguns bairros da cidade, principalmente os próximos ao litoral ainda enfrentam alagamentos. Peço a atenção de todos em seus deslocamentos.

Temporais fizeram mais de 240 vítimas em Petrópolis

Deslizamentos neste ano deixaram vítimas principalmente em Petrópolis, na região serrana do Rio. As chuvas intensas de 15 de fevereiro causaram ao menos 240 mortes no município, enquanto novas chuvas entre 19 e 20 de março vitimaram pelo menos outras sete pessoas.

Levantamento feito pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) identificou 3.758 óbitos causadas por deslizamentos no País de 1988 até 8 de fevereiro de 2022. Desastres do tipo estão ligados à ocupação das cidades, à destruição ambiental e às mudanças climáticas em curso.