Podcast São Paulo FC – Clube monitora situação de Centurión no Boca Juniors

O quarto Podcast do São Paulo aborda um grande problema que o clube precisa resolver: a situação do atacante Centurión. O que parecia ser uma forma de lucrar com um atleta que foi bem no Boca Juniors se transformou em um enorme abacaxi para a diretoria descascar.

O atacante de 24 anos está sendo acusado de violência contra a ex-namorada e, por polêmicas fora de campo, o Boca não está disposto a pagar mais de R$ 21 milhões por seu futebol. Assim, ele deve retornar ao clube brasileiro após o término do seu empréstimo em 30 de junho.

