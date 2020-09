SBT afirma que Léo Lins vai pedir desculpas à comunidade autista

Ouça essa reportagem com Audima no player acima, acione a tradução do texto em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda ou acompanhe o vídeo no final da matéria produzido pela Helpvox com a interpretação na Língua Brasileira de Sinais.

Um comunicado divulgado pelo SBT nesta segunda-feira, 28, afirma que o comediante Léo Lins vai pedir desculpas à comunidade autista durante o programa ‘The Noite, apresentado por Danilo Gentili, que vai ao ar às 0h45, após o Conexão Repórter.

Um dos entrevistados será o programador e gamer Willian Chimura, que é autista e especialista em informática na educação.

“Chimura conversa com Danilo Gentili sobre o Transtorno do Espectro Autista, os diferentes tipos e intensidades de déficits e esclarece diversas questões a respeito do tema. Explica como algumas técnicas e práticas podem trazer melhorarias na vida dos autistas, falando também sobre as políticas públicas para adptação e inclusão”, informa a emissora.

“Durante a entrevista, Léo Lins se desculpa diante do convidado e também perante toda a comunidade autista em razão das polêmicas recentes acerca de declarações do humorista”, diz o SBT.

Na semana passada, Léo Lins e integrantes da comunidade autista trocaram ofensas na internet depois que Aline Mineiro, namorada do humorista, publicou um vídeo no qual cita o termo autista. “Como em todas as festas, ele não fala nada, é um pouco autista”, diz Aline.

Perfis de famílias de autistas marcados pelo comediante no Instagram e no Twitter foram atacados. O caso chegou à polícia e as famílias pretendem processar Léo Lins por crimes previstos na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (n° 13.146/2015).

