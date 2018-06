Chacina deixa sete mortos em Viamão no RS

PORTO ALEGRE - Sete pessoas foram executadas a tiros na cidade de Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre . A chacina ocorreu entre o final da noite de segunda-feira, 18, e o começo da madrugada desta terça-feira, 19. As vítimas fatais são quatro mulheres e três homens.

De acordo com a Brigada Militar do município, o primeiro assassinato ocorreu dentro de uma residência na rua Guarapari, localizada na Vila Augusta. No local, três pessoas foram mortas: Douglas da Costa Orguin, de 19 anos, Stefânia Carvalho da Silva, 20, e Greice Kelly da Mota Jorge, 28. Das três vítimas, apenas Greice tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas .

+++ Chacina deixa quatro vítimas em Porto Alegre

Já na rua Professor de Freitas Cabral, também no mesmo bairro, outras três pessoas foram assassinadas enquanto estavam em casa. A polícia ainda não confirmou a identidade das vítimas.

Em outra rua próxima, na Araranguá, Cláudio Roberto Gonçalves, de 38 anos, foi morto a tiros. A Polícia Civil de Viamão acredita que os crimes estejam relacionados com a disputa do tráfico de drogas na região. Até o momento não há suspeitos do crime.

+++ Mãe e filha são mortas a facadas em Porto Alegre; ex-companheiro da jovem é principal suspeito