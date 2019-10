Preocupada com Amazônia e aquecimento global, Igreja renova Pacto das Catacumbas

“Todas as grandes maldades do mundo são por causa do dinheiro; é a corrupção, é o roubo, guerras, conflitos, são mentiras. Tudo para juntar dinheiro, para ganhar dinheiro às custas de qualquer coisa. O dinheiro é o grande inimigo de Jesus, pois você não pode servir a Deus e ao dinheiro.” Com essas palavras, o cardeal dom Claudio Hummes, arcebispo emérito de São Paulo e relator-geral do Sínodo dos Bispos Sobre a Amazônia, renovou o histórico Pacto das Catacumbas, em que a Igreja assume sua opção preferencial pelos pobres.

A cerimônia ocorreu na manhã de domingo, 20, nas Catacumbas de Domitila, o maior e mais antigo cemitério subterrâneo de Roma. A missa reuniu cerca de 40 padres sinodais e o novo pacto foi assinado também por leigos e até membros de outros credos - religiosos da Igreja Anglicana e da Assembleia de Deus - que estiveram presentes ao encontro. No total, o documento terminou com pelo menos 200 signatários, sendo 80 bispos.

O documento foi dividido em 15 pontos (mais informações abaixo), na qual os religiosos falam de aquecimento global, exaustão dos recursos naturais, defesa de territórios, acolhimento a migrantes, redução de uso de plástico, diminuição da produção de lixo, freio ao consumismo e outros temas caros aos dias atuais. Segundo o novo Pacto, é preciso “assumir, diante da extrema ameaça do aquecimento global e da exaustão dos recursos naturais, o compromisso de defender em nossos territórios e com nossas atitudes a Floresta Amazônica em pé. Dela vêm as dádivas das águas para grande parte do território sul-americano, a contribuição para o ciclo do carbono e regulação do clima global, uma incalculável biodiversidade e rica sociodiversidade para a humanidade e a Terra inteira.”

Atualizando a versão original do Pacto das Catacumbas, firmada em 1965, o novo acordo recebeu o nome de Pacto das Catacumbas pela Casa Comum.

Durante a missa, Hummes usava a estola que pertenceu ao cardeal brasileiro dom Helder Câmara (1909-1999), atualmente com processo de canonização aberto na Igreja. “É uma relíquia e eu me sinto muito emocionado por estar usando”, disse Hummes. “Dom Helder nos dá esse grande exemplo, nos lembra do Vaticano 2.º e de toda obra que o Vaticano 2.º fez. Nós sabemos que este sínodo é produto do Vaticano 2.º. Isso é muito importante, precisamos ver essa referência, essa relação: são os frutos, são as formas como o Vaticano 2.º já nos indicava. E aí temos a figura de dom Hélder no Vaticano 2.º recordando sempre que a Igreja não pode se esquecer dos pobres.”

Para o filósofo e teólogo Fernando Altemeyer Júnior, chefe do Departamento de Ciência da Religião da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), “o novo pacto é um turning point para os bispos católicos”. “Aquele, assinado por 42 bispos em 16 de novembro de 1965 antecipou a Encíclica Populorum Progressio. Este consolidado a Encíclica Laudato Si, encarnada na Amazônia”, explica. “É um sopro de vitalidade em favor das igrejas das periferias. Um belo hino à Casa Comum, nosso planeta. Algo assim revolucionário só vimos quando surgiu São Domingos e São Francisco na virada do século XII. Os atuais 80 bispos signatários e mais 120 leigos, religiosos, padres e pastores que assinam esta versão de 20 de outubro de 2019 reafirmam a coragem dos cristão nas catacumbas.”

Para Altemeyer Júnior, “é altamente significativo o lugar” onde a cerimônia ocorreu. “E desta vez contou com alguns cardeais sob a batuta de dom Claudio Hummes”, acrescenta. “Também simbólico que ele presidisse a cerimônia com uma estola do bispo profeta Helder Câmara, que foi quem patrocinou o primeiro Pacto das Catacumbas”.

Pacto original. Para muitos estudiosos do catolicismo, foi um evento que mudou os rumos da própria Igreja. Em 16 de novembro de 1965, 42 padres assinaram um acordo: o Pacto da Igreja Servidora e Pobre, que acabaria conhecido como Pacto das Catacumbas.

O manifesto ocorreu em meio ao Concílio do Vaticano 2.º, encontro que buscou modernizar a Igreja no pontificado de João XXIII.

Dividido em 13 pontos, os bispos assumiam naquele acordo uma atitude em favor dos pobres do mundo todo. O documento ficou conhecido como Pacto das Catacumbas porque foi firmado após missa ocorrida nas catacumbas de Santa Domitila, em Roma.

No livro Pacto das Catacumbas, escrito pelo padre José Oscar Beozzo, ex-presidente da Comissão de Estudos da História da Igreja na América Latina, e publicado pela Editora Paulinas, o momento histórico foi definido como “a expressão pública da caminhada e dos compromissos do grupo da Igreja dos Pobres, formado desde a primeira sessão do 2.º Concílio do Vaticano”. Da cerimônia deste domingo Beozzo participou ativamente, realizando uma contextualização história introdutória aos presentes,

Aos 42 signatários originais depois se juntaram outros cerca de 500 bispos de todo o mundo. O Pacto acabaria inspirando o movimento católico que seria conhecido como Teologia da Libertação - corrente teológica de viés sociopolítico, que parte da premissa de que o Evangelho exige uma opção preferencial pelos pobres.

Participaram do pacto cinco religiosos brasileiros: dom João Batista da Mota e Albuquerque (1909-1984), então arcebispo de Vitória, dom Francisco Austregesilo de Mesquita Filho (1924-2006), bispo de Afogados de Ingazeira (PE), dom José Alberto Lopes de Castro Pinto (1914-2007), bispo auxiliar do Rio, dom Henrique Hector Golland Trindade (1897-1974), bispo de Botucatu (SP), e dom Antônio Batista Fragoso (1920-2006), então bispo de Crateús (CE). Dom Helder Câmara (1909-1999), um dos fundadores da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) foi um dos idealizadores do texto - mas acabou não participando da cerimônia de assinatura por um capricho do destino: no mesmo horário ele tinha um compromisso junto à Cúria Romana.

Os 15 pontos do novo Pacto das Catacumbas