Professor de escola particular de SP é preso em operação contra pornografia infantil

SÃO PAULO - A Polícia Civil de São Paulo prendeu na manhã desta terça-feira, 18, um professor do colégio St Nicholas em Pinheiros, na zona oeste, suspeito de produzir e armazenar material de pornografia infantil. A escola é bilíngue e atende crianças desde 18 meses de idade.

A escola mandou um comunicado aos pais informando que “foram surpreendidos com uma operação policial de investigação de pedofilia que prendeu um dos nossos professores da unidade Pinheiros”.

Segundo a polícia, o professor se chama Ivan Secco Falsztyn, de 54 anos, brasileiro e dava aulas de História. O suspeito foi preso em casa e confessou que escondia câmeras em caixas de remédios com furos para fotografar as alunas por baixo da saia do uniforme. A polícia apreendeu diversas fotos em computadores e HDs que comprovam o que o professor contou, algumas delas estavam armazenadas na própria escola, em sua sala de trabalho. Os policiais estiveram também na St Nicholas depois de prender Falsztyn.

O professor, que trabalhava há cerca de 20 anos na St Nicholas, disse que fazia isso sem o consentimento das alunas. As vítimas tinham entre 10 e 13 anos e eram sempre meninas. Ele teria começado a fazer fotos na escola há três anos, mas há materiais apreendidos datados de 2009. Ivan Secco Falsztyn se disse "doente" e pediu ajuda.

No comunicado, a escola se diz “em choque” com as denúncias. O professor é casado, tem quatro filhos e dois dele, gêmeos, de 13 anos, estudam na St Nicholas. Segundo a polícia, ele foi encontrado por meio de rastreamento de IP de computador; não houve qualquer denúncia da escola ou de alunas. A prisão deixou pais e alunos abalados.

"A situação está muito difícil, muito complicada. A pedofilia está mais perto do que a gente imagina", diz a mãe de um aluno do ensino fundamental, que pediu para não ter seu nome publicado. Seu filho estuda na outra unidade da St Nicholas, em Alphavile, aberta em 2016. Segundo ela, o professor daria aulas apenas na unidade de Pinheiros.

Os pais têm poucas informações a respeito e aguardam mais notícias. Ela diz que gosta muito da escola e quer entender melhor o que houve antes de fazer qualquer julgamento. "É preciso ter cuidado com esse tipo de informação", completou a mãe.

A St Nicholas é uma escola internacional, usa um currículo conceituado no mundo todo e aceito em universidades fora do Brasil. Há alunos desde os 18 meses até 18 anos de idade. A mensalidade gira em torno de R$ 7 mil. O Estado tentou contato com a escola, mas ainda não obteve retorno. A St Nicholas foi aberta em 1980.

O professor foi detido na sexta fase da Operação Luz da Infância. A ação prendeu 38 pessoas em flagrante até o final da manhã desta terça, 18, e foi coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A operação foi desencadeada pelas polícias civis de 12 Estados para identificar autores de crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes.