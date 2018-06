Em vídeo, criminosos ostentam fuzis e armas de guerra na Maré; veja

RIO - Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra seis criminosos circulando em dois carros por ruas da Favela Nova Holanda, no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro, enquanto, sentados nas janelas e com o tronco fora dos veículos, exibem fuzis e outras armas de guerra. O vídeo, de 37 segundos, foi gravado pelos próprios criminosos, à luz do dia, supostamente no início deste ano.

Só um dos homens se preocupa em esconder o rosto com um capuz. Dois dos outros ostentam grossas correntes aparentemente de ouro.

Durante o trajeto, o grupo comemora e não se preocupa com eventual abordagem da polícia.

O grupo seria composto por traficantes da própria favela e do Morro da Paz, em Queimados, na Baixada Fluminense, que estariam unidos com o objetivo de retomar o comando do tráfico nesse morro, de onde alguns deles teriam sido expulsos por traficantes de facção rival.

Em nota, a Polícia Militar informou que "possui uma série de determinações judiciais que orientam as operações policiais na região" e que, no último mês, apreendeu cerca de três toneladas de entorpecentes e uma dezena de fuzis no Complexo da Maré. "Estas operações irão continuar", afirma a nota.

Outros dois vídeos circulam pelas redes sociais mostrando ações de criminosos no Rio. Um deles registra um carro da PM passando entre dois homens armados com fuzis, no Parque Proletário, no Complexo da Penha, na zona norte, sem tomar nenhuma providência quanto aos suspeitos. O comando da Polícia Militar determinou a abertura de um procedimento apuratório interno para averiguar as circunstâncias desse fato.

O segundo vídeo mostra um traficante anunciando as drogas que vende, no Morro da Mangueira, na zona norte. Sobre esse episódio, a PM informou que realizou nesta terça-feira uma operação para retirar barricadas e coibir o tráfico de drogas na comunidade. Quatro pessoas foram detidas e houve apreensão de 365 trouxinhas de maconha, três cadernos de anotações sobre o tráfico de drogas, uma balança de precisão e um radiocomunicador.

