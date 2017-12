Papa Francisco envia rosa de ouro para Santuário de Aparecida

CIDADE DO VATICANO - O papa Francisco enviou nesta segunda-feira, 9, uma rosa de ouro ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo, como parte de uma homenagem ao jubileu dos 300 anos de devoção à Padroeira do Brasil. O objeto foi trazido do Vaticano pelo cardeal italiano Giovanni Battista Re, prefeito emérito da Congregação para os Bispos, que será o representante do líder da Igreja Católica durante as celebrações.

Dom Giovanni chegou ao Brasil na manhã desta segunda-feira e foi recepcionado pelo arcebispo de Aparecida, dom Orlando Brandes, pelo arcebispo de São Paulo, cardeal dom Odilo Scherer, e pelo reitor do Santuário, padre João Batista de Almeida.

Esta é a terceira vez que o Santuário de Aparecida é presenteado com uma rosa de ouro. O primeiro a fazer o gesto foi Paulo VI, em 1967, seguido de Bento XV em 2007. /ANSA

