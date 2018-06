Povo de fé

Na semana da Jornada Mundial da Juventude no Rio, vale observar alguns retratos tirados no século passado que mostram a religiosidade de brasileiros espalhados por várias cidades do País. Muitos foram tirados em Aparecida, município do Vale do Paraíba batizado de “capital da fé”.

Centro de peregrinação de milhões de devotos desde o século 18, quando pescadores encontraram no Rio Paraíba do Sul uma imagem em terracota da Virgem Maria, Aparecida e sua antiga basílica se tornaram um dos cenários prediletos dos lambe-lambes do começo do século 20, que ganhavam a vida retratando gente de vários lugares, idades e níveis sociais. Algumas pessoas posavam descalças, outras ajoelhadas, muitas carregavam imagens, velas, mantos.

Era costume, além de comprar medalhinhas, terços e óleos milagrosos, posar com parentes, amigos, carro e até animais diante da antiga basílica de pedra e cal, inaugurada em junho de 1888 com suas janelas de madeira e suas duas torres de quartzito amarelo.

Não faltavam também nos álbuns de família fotos do dia da primeira comunhão, celebração católica em que se recebe o corpo de Cristo pela primeira vez sob a forma da hóstia. Tiradas em estúdio geralmente após a realização da cerimônia, mostram meninos e meninas cuidadosamente trajados, em posição de prece, muitas vezes com vela e terço nas mãos, em cenários que incluíam representações de Jesus Cristo e de anjos.

