Podcast São Paulo FC – Entrevista exclusiva com o preparador físico Zé Mário Campeiz

O Podcast do São Paulo FC traz uma entrevista exclusiva com o preparador físico Zé Mário Campeiz, que vai explicar como é o trabalho do time e rebater as críticas que tem recebido. “A gente faz todo acompanhamento com tecnologia de ponta e observa que nossos atletas não têm deixado cair o rendimento em volume de corrida e ações de alta intensidade”, disse.

