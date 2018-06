Operação policial prende 5 pessoas e apreende 2 adolescentes no Rio

SÃO PAULO - Cinco pessoas foram presas e dois adolescentes foram apreendidos durante operação da Polícia Militar (PM) e da Polícia Civil , com apoio da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), no complexo de favelas do Lins, na zona norte do Rio . Por causa da operação, deflagrada na madrugada desta terça-feira, a Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, que liga as zonas norte e oeste da capital fluminense, ficou fechada de 5h30 às 12 horas.

Além das prisões, a operação conseguiu recuperar sete carros e cinco motos que tinham sido roubadas. Também foram apreendidas drogas e munição. A assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Seseg), que está sob intervenção federal, informou que foram cumpridos 50 mandados de busca e apreensão.

"O objetivo da ação era cumprir mandados de busca para obter provas que auxiliem nas investigações relacionadas a homicídios de policiais", diz a Seseg, em nota.

O #PoliciamentoNasRuas está posicionado na Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, altura da Cabana da Serra, sempre pronto e atuante para lhe #ServireProteger!#PMERJ #UPPLins pic.twitter.com/Sx238rQlId

No início de junho, as Forças Armadas realizaram uma operação em conjunto com as Polícias Militar e Civil em comunidades da zona oeste do Rio. Na ocasião, a Grajaú-Jacarepaguá também precisou ser interditada.

GRAJAÚ-JPA Fechada nos 2 sentidos por operação policial. Desvio do tráfego: Linha Amarela ou Alto da Boa vista. Equipes da Polícia MIlitar no local. Evite a região! pic.twitter.com/TGyjQFhjFq — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) June 26, 2018

De acordo com o Comando Conjunto, foi uma das maiores operações integradas já realizadas, em razão do efetivo de agentes empregado - 2.500 militares das Forças Armadas, 420 policiais militares e 350 policiais civis -, a área abrangida e a população beneficiada.