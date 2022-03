Diretoras de dois orfanatos salvam crianças com deficiência durante bombardeios na Ucrânia

Com informações da Associated Press – Um grupo de crianças e adolescentes com deficiência intelectual que vivem em dois orfanatos de Kiev, capital da Ucrânia, desembarcou nesta quarta-feira, 2, na estação de trem da cidade de Zahony, na Hungria.

“Não era seguro ficar lá, havia foguetes, eles estavam atirando em Kiev. Passamos mais de uma hora no subsolo durante um bombardeio. Essas crianças precisam de muita atenção, algumas têm doenças crônicas e recebem cuidados específicos”, contou Larissa Leonidovna, diretora do orfanato Svyatoshinksy, que abriga 190 crianças e adolescentes, de 4 a 18 anos, com paralisia cerebral.

“São 216 pessoas no total, incluindo as crianças e seus acompanhantes”, explicou Viktoria Mikolayivna, vice-diretora do orfanato Darnytskyy, exclusivo para meninas.

Segundo informações oficiais, a Ucrânia tem 2,7 milhões de habitantes com deficiência. A maioria não consegue escapar das áreas de conflito porque a estrutura de acessibilidade no país é bastante precária, desde os prédios residenciais, antigos e sem elevadores, até os veículos e abrigos disponíveis.

Instituições internacionais atuam desde o primeiro dia da invasão russa para retirar essa população das áreas de conflito.

